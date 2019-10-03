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Bolu'da etil alkol operasyonu: 5 gözaltı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 3 iş yeri, 3 ev ve 1 depoya yapılan operasyonda 709 litre etil alkol ve 621 adet içki aromasıyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 3 iş yeri, 3 ev ve 1 depoya yapılan operasyonda 709 litre etil alkol ve 621 adet içki aromasıyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçesinde bulunan bazı tekel bayilerinde etil alkol ve içki aroması satıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.


Ekiplerin, 5 kişiye ait 3 iş yeri, 3 ev ve 1 depoya yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda 709 litre etil alkol, 621 adet içki aroması ve plastik bidon içerisinde 2,5 litre el yapımı viski ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili Mudurnu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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