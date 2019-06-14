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Bolu'da ev yangını

Bolu’da, 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da, 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Genç kız, evi annesinin bilerek yaktığını iddia ederek şikayetçi oldu.


Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Bandakçıoğlu sokak üzerinden bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında anne Kariye Altuntaş ve kızı Özgül Özge K.'nın yaşadığı dairede yangın çıktı. Evden dumanların yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, dumandan etkilenen anne Altuntaş'ı evden çıkararak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Altuntaş ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.


Evi annesinin yaktığını iddia etti


Evden çıkarılan anne Altuntaş'ın kızının da evde olduğunu söylemesi üzerine ekipler evde arama yaptı. Aramada evde olmadığı görülen Özgül Özge K.'nın, kendi imkanlarıyla evden çıktığı belirlendi. Özge K., tedavisi için bindirilen UMKE aracında uzun süre gözyaşı döktü. Özge K., olay yerinde polise verdiği ilk ifadesinde, “Annem beni ve bütün apartmanı öldürmeye çalıştı. Annem kendisi yaktı perdeleri. Şikayetçiyim” dedi.


Polis ve itfaiye ekiplerinin yanan evde yaptığı ilk incelemede, yangının bilinçli olarak çıkartıldığının belirlendiği öğrenildi.

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