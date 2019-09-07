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Bolu'da evinde uyuşturucu yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Bolu’da polis ekiplerinin şehir merkezinde bir eve yaptıkları operasyonda 2 kök Hint keneviri ve 1 kilo 167 gram esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bolu'da polis ekiplerinin şehir merkezinde bir eve yaptıkları operasyonda 2 kök Hint keneviri ve 1 kilo 167 gram esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin, eve yaptıkları operasyonda yapılan aramalarda 2 kök Hint keneviri ve 1 kilo 167 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde yetiştirdiği ve sattığı tespit edilen E.B. (40) gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen E.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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