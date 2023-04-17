Bolu'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da D-100 karayolunda iki aracın çarpışması neticesi meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Efe Ç. (22) idaresindeki 14 EF 326 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Bayram Aslandoğdu (65) yönetimindeki 14 LA 281 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki sürücü Bayram Aslandoğdu araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan Efe Ç.'ye ambulansta ilk müdahaleyi yaparken, araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan Bayram Aslandoğdu itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aslandoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.