Bolu'da feci kaza kameraya yansıdı: 2'si ağır 7 yaralı

Bolu'da D-100 karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, D-100 karayolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine gitmekte olan Melike Taşkın idaresindeki 54 B 5834 plakalı hafif ticari araç ile D-100 karayolunda karşıya geçmek isteyen Mehmet Özbey yönetimindeki 14 ABR 917 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç refüje savruldu. Meydana gelen kazada 14 ABR 917 plakalı araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Mualla Özbey ve Meryem Tombul ağır yaralanırken sürücü Mehmet Özbey hafif yaralandı. Ayrıca hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü Melike, Efe, Emre ve Zümra Taşkın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olan ve kalbi duran Mualla Özbey'e kaza mahallinde dakikalarca kalp masajı yapıldı. Kalp masajı yapılarak ambulansa bindirilen Mualla Özbey hastaneye kaldırıldı.

Aracın başında dakikalarca oturdu

Öte yandan kazada yara almayan sürücü Mehmet Özbey, eşi Mualla Özbey'in ve araçta bulunan Meryem Tombul'un hastaneye götürülmesinin ardından paramparça olan aracının yanı başında dakikalarca oturdu. Özbey, daha sonra ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza anı araç kamerasında

Meydana gelen kaza anları ise bir aracın içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Yolun karşısına geçmek isteyen otomobile, hafif ticari aracın çarptığı feci anlar saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.