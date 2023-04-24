Bolu'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 ayrı mahkeme tarafından FETÖ üyesi olma suçundan aranan şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından FETÖ üyelerine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde örgüt üyesi olduğu tespit edilen bir şüphelinin ilçede saklandığı belirlendi. Ankara Adliyesinde bulunan 3 ayrı mahkeme tarafından FETÖ üyesi olma suçundan aranan A.C. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. A.C., işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adliyeye sevk edildi.