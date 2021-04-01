Bolu'da FETÖ şüphelisi 6 kişiden 2'si tutuklandı

Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında aralarında askerlerin de olduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için Bolu, Balıkesir, Ankara, Gaziantep ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen aktif görevdeki askerler H.Ç. ve K.G, özel şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E. ile herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K., meslekten ihraç edilmiş astsubay Emre Gülümser, eski sağlık astsubay Yasin Emre Yüzen yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden meslekten ihraç edilmiş astsubay Emre Gülümser, eski sağlık astsubay Yasin Emre Yüzen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.Ç., K.G., E.E. ve Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.