Bolu'da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması" kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalarda, sabit ankesörlü hatlar üzerinden haberleştiği belirlenen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu, İstanbul, Ankara ve Isparta'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda, E.K., A.E.D., M.B., A.G., M.M., C.Y., A.Y. ve E.U. gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.