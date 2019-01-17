Bolu'da, FETÖ'nün ‘Gaygubet Evi'ne operasyon: 4 gözaltı

Bolu´da, FETÖ'nün ‘Gaygubet Evi'ne yapılan polis operasyonunda öğrenci oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Borazanlar Mahallesi Erbay Sokak üzerinde bulunan FETÖ´ye ait ‘Gaybubet Evi'ne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli ile daha önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve soruşturma geçiren bir şüphelinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada çok sayıda sim kartları olmayan çok sayıda cep telefonu ve dijital cihaz ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt üyeleriyle internet üzerindeki çeşitli programlar aracılığıyla görüştükleri belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen materyallere el konulurken, E.O., İ.E., V.Y. ve H.K. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.