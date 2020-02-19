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Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

Bolu’da 2009 yılındaki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alarak usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan polislikten ihraç T.

Bolu'da 2009 yılındaki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alarak usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan polislikten ihraç T.Ü. adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, 2009 yılında polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptığı iddiası üzerine daha önce KHK ile polislikten ihraç edilen T.Ü. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu'da olduğunu tespit ettiği T.Ü.'nün yaşadığı eve operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan T.Ü., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. T.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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