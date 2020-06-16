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Bolu'da firari FETÖ şüphelilerinden 1'i tutuklandı

Bolu’da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’na (FFETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda yakalanan firari dini nikahlı çiftten 1’i tutuklandı.

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FFETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda yakalanan firari dini nikahlı çiftten 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı bylock kullandıkları belirlenen dini nikahlı çift Muhammer Koç (27) ile R.T. (25) hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin kent merkezinde olduklarını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda FETÖ şüphelileri Muhammer Koç (27) ve R.T. (25) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkan şüphelilerden Muhammer Koç tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.T. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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