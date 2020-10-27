Bolu'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi

Bolu'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'un İslamı ve Hz. Muhammed'i (Sallallahu aleyhi ve sellem) hedef alan karikatürleri savunan sözleri sendika ve sivil toplum üyeleri tarafından protesto edildi.

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bir araya gelen sendika ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i (Sallallahu aleyhi ve sellem) hedef alan karikatürleri savunan sözlerini protesto etti. Grup adına yapılan basın açıklamasında; “Aslında Macron bir görüntü. Avrupa'da pek çok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetinin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya'da yaşanan cami baskını, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları, Macron'un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını apaçık göstermektedir. Kutsal emametlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsal emanetlere sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya tesevvül eden Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tarih ve bizler İslam alemi olarak not ediyoruz. Dine ve kutlu nebiye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerinin hepsini buradan açıkça telin ediyoruz” denildi. Açıklamanın devamında,

"İnsanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Avrupa'daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron'un sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş karikatürlere sahip çıkarak teröre ve kine ortak olmaktadır. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallara hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve İslam alemi olarak hep birlikte mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.