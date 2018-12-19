Bolu'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde jandarma ekiplerinin fuhuş yapılan bir eve düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu 3 kadın ve 15 erkek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Göynük İlçesi Sünnet Köyü'nde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin fuhuş yapıldığı iddia edilen eve düzenledikleri operasyonda 3 yabancı uyruklu kadın ile 15 erkek suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerden yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.

Evde yakalanan 15 erkekten ev sahibi şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 14'ü idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.