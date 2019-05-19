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Bolu'da, Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Bolu’da, Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyonluğunu marşlar ve şarkılar eşliğinde kutladı.

Bolu'da, Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyonluğunu marşlar ve şarkılar eşliğinde kutladı.


Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Puan tablosunda 69 puanla liderliğe yerleşen sarı-kırmızılı ekip, ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.


Türk Telekom Stadı'nda son düdüğün çalmasıyla birlikte, Bolu'da taraftarlar sokaklara döküldü. Kent Meydanı'nda bayraklarıyla bir araya gelen taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluk marşları söylediler.


Bazı taraftarlar ise, araçlarıyla şehir merkezinde konvoy yaparak şampiyonluğu kutladı.

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