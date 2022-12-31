Bolu'da geniş kapsamlı denetim

Bolu'da ‘Huzur ve Güven' uygulamasında polis ekipleri kent merkezinde denetim yaptı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. ‘Huzur ve Güven' uygulaması şehrin önemli noktalarından biri olan Anıtpark kavşağında kurulan uygulama noktasında sürücüler denetlendi. Trafik ekipleri sürücülerin bilgilerini ve araç bilgilerini kontrol ettiği esnada, Çevik kuvvet ve Asayiş şube ekipleri araçların bagajlarını didik didik aradı. Yapılan denetimde yaklaşık 80 araç kontrol edildi.