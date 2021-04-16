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Bolu'da göllere 620 bin alabalık yavrusu bırakıldı

Bolu’da, Abant Alabalık Üretim Tesisi’nde üretilen 620 bin adet doğal alabalık yavrusu göllere bırakıldı.

Bolu'da, Abant Alabalık Üretim Tesisi'nde üretilen 620 bin adet doğal alabalık yavrusu göllere bırakıldı.


Bolu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün “Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi” kapsamında il genelinde bulunan göl ve göletlere alabalık yavrusu bırakıldı. Abant Alabalık Üretim Tesisi'nde üretilen 620 bin adet doğal alabalık yavrusu göl, gölet ve dereler başta olmak üzere 12 farklı su kaynağına bırakılarak balık popülasyonu desteklendi.

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