İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor

Bolu’da 2 gün boyunca etkili olacak kuvvetli rüzgarın ardından hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

Bolu'da 2 gün boyunca etkili olacak kuvvetli rüzgarın ardından hafta sonu kar yağışı bekleniyor.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren düşmeye başlayacak. Sıcaklıkların 9-15 derece arasında değiştiği kent merkezinde 2 gün boyunca kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çarşamba günü yağmurun etkili olacağı il genelinde Cuma günü yağmurun yerini kar yağışı alacak. Özellikle hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları sıfırın altında eksi 2 derecelere kadar inmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.