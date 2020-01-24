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Bolu'da hamile ve engellilere kar tatili

Bolu’da, dün etkili olan yoğun kar yağışından dolayı oluşabilecek buzlanma nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere 1 gün idari izin verildi.

Bolu'da, dün etkili olan yoğun kar yağışından dolayı oluşabilecek buzlanma nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere 1 gün idari izin verildi.


Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden kar yağışı il genelinde etkili oldu. Kar yağışının durduğu kentte, oluşabilecek buzlanma nedeniyle Bolu Valiliği tarafından kamu kurum ve kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 1 gün süreyle idari izin verildi.

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