Bolu'da heyelan sebebiyle kapanan yol kontrollü olarak trafiğe açıldı

Bolu'da Ankara-Zonguldak karayolunun geçtiği Yeniçağa ile Mengen arasında meydana gelen heyelan sebebiyle yolun kapanan Ankara istikameti kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş köyü mevkisinde heyelan meydana geldi. Ankara-Zonguldak'ı birbirine bağlayan noktalardan birisi olan D-750 karayolunda meydana gelen heyelan sebebiyle yolun Ankara istikametine gidiş yönü kapatıldı. Mengen ilçesinden araçlar Gökçesu beldesi yoluna yönlendirildi. Toprak kaymasının zaman zaman devam etmesi sebebiyle Karayolları ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Heyelan sebebiyle dağlardan yuvarlanan bir kaya, önlem maksadıyla konulan beton bariyeri de kırdı. Karayolları ve trafik polisi ekiplerinin çalışması neticesinde trafiğe kapatılan Ankara istikameti kontrollü olarak araçların geçişine açıldı. Bölgede ekiplerin temizlik çalışmaları sürüyor.