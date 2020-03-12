İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, Highway AVM koronavirüse karşı ilaçlandı

Bolu’da, Avrupa’nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway AVM’de bütün alanlar 24 saat boyunca korona virüse karşı ilaçlanıyor.

Bolu'da, Avrupa'nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway AVM'de bütün alanlar 24 saat boyunca korona virüse karşı ilaçlanıyor.


Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway Alışveriş Merkezi'nde, tüm dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.


Açılıp kapanabilen çatıları ile kapalı ortam algısının dışında temiz havadan sınırsızca yararlanarak alışveriş imkanı sunan HighWay Outlet, hijyen standartlarını en üst seviyede tutarak ortak kullanım alanları haftanın her günü 24 saat boyunca sterlize ediliyor. Highway AVM, müşterilerinin sağlığını ön planda tutarak kaliteli ve kusursuz hizmet sunmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.