Bolu'da hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi

5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerine bağlı köy ve yayla evlerinden 10 gün içinde 58 hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgelerdeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüpheli görünen araç plakalarını takibe aldı. Hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kullandıkları araçların plakaları da tespit edildi.

Ekiplerin eşzamanlı yaptığı operasyonla şüpheliler M.A.Y., M.B., M.K., İ.A. ve R.S. ile çalıntı malzemeleri aldığı değerlendirilen M.Ö., Bolu merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda av tüfekleri, 248 adet tabanca mermisi, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyonlar, bakır tencere ve sürahiler, antika olduğu düşünülen bazı malzemeler ile hırsızlık yapılırken kullanılan eldiven, keser, levye ve el fenerleri ele geçirildi.

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan M.A.Y., M.B., M.K., İ.A. ve R.S. adliyeye sevk edildi.