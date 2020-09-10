Bolu'da, iç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı

Bolu'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde narkotik köpeği “Sezar” ile yapılan aramalarda iç çamaşırında 32,75 gram bonzai ile yakalanan R.A. (35) ve beraberindeki 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, narkotik köpeği “Sezar” ile araç ve şahısların üzerilerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, narkotik köpeğinin R.A. (35) isimli şahsa tepki vermesi üzerine ekipler şahıs üzerinde detaylı arama yaptı. Yapılan aramada R.A.'nın iç çamaşırında 32,75 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler R.A., M.A. ve Y.B. ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.