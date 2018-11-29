Bolu'da Iraklı kadın yardım kömürlerini internetten satışa çıkardı

Bolu'da, sosyal yardımlaşma vakfı tarafından verilen yardım kömürlerini internetten satışa çıkaran Iraklı kadına gelen tepkilerin ardından harekete geçen yetkililer, verilen kömürleri geri aldı.

Edinilen bilgiye göre Beşkavaklar Mahallesi'nde yaşayan H.A. isimli Iraklı bir kadın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen ve üzerinde ‘parayla satılamaz' ibaresi bulunan kömürleri internet üzerinden satışa çıkardı. İkinci el eşyaların satışı yapılan ilan sayfasında Iraklı kadının yardım için verilen kömürleri sattığını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İlan bölümünde açık ismini ve telefon numarasını veren H.A.'nın şikayet edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. H.A.'nın evine giden ekipler internet üzerinden satışı yapılan yardım kömürlerini geri aldı. H.A. hakkında Bolu Valiliği Göç İdaresi'nin inceleme başlattığı öğrenildi.

Soyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fazilet Çobanoğlu, Iraklı ailenin herhangi bir mal varlığının olmadığı ve durumlarının kötü olduğunun tespit edilmesi üzerine kömür yardımı yapıldığını söyledi.