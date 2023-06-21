Bolu'da işçilerin üzerine tavan vinci düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçilerin üzerine tavan vinci düşmesi neticesinde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İlamet Metal Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçilerin çalışma yaptığı sırada İsmail Danışman (24) ve Berat Yaylacı'nın (24) üzerine tavan vinci düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan işçileri gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde İsmail Danışman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Berat Yaylacı ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.