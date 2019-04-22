Bolu'da, işten çıkarılan belediye işçisi intihar girişiminde bulundu

Bolu'da, işten çıkarılan temizlik işçisi Barış Yiğit, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilen işçi, intihar girişiminden vazgeçirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bolu Belediye binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 19 Aralık 2018 tarihinden sonra belediyede işe alınan 97 işçinin işten çıkarılması talimatını verdi. Engelli kadrosundan işe alınan epilepsi hastası 2 çocuk babası Barış Yiğit, belediyenin çatısında bulunan bayrağın iplerini bağlamak için çıktığı sırada işten çıkarıldığını duyarak sinir krizi geçirdi. Başkan Özcan'a da ulaşamayan Yiğit, çatıdan aşağı sarkarak intihar girişiminde bulundu. Belediye çevresindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Korku dolu anların yaşandığı olayda, çatıya çıkan polis ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik ikna çabası sonucunda temizlik işçisi Barış Yiğit çatıdan inmeyi kabul etti.

Barış Yiğit ile birlikte işten çıkarılan diğer temizlik işçilerinin gözyaşları içinde izlediği olayda, Durkadın Çakıroğlu isimli kadın işçi fenalık geçirerek bayıldı. Çakıroğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Çarkıroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yiğit, Başkan Özcan ile görüştü

İntihar girişiminden vazgeçirilen Barış Yiğit, çatıdan indirildikten sonra makamında Başkan Tanju Özcan ile biraraya geldi. Başkan Özcan, yaptığı açıklamada, “Bizi çok üzen bir hadiseydi. Barış'ı yıllardır tanıyorum. Barış'la konuştuk. Gerekçelerini anlattım. Biz böyle şeyler arzu etmeyiz ama işçi arkadaşlara, 19 Aralık itibariyle kimseyi işten çıkarmayacağım dedim. bu tasarruflar 19 Aralık'tan sonraki, Ocak-Şubat ayında arkadaşlarımız işe alınmış. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki bütçe bunu karşılayamaz hale gelmiş. Yoksa kimsenin ekmeğiyle oynama derdinde olmadığımızı hep söyledik. Zaman içerisinde bu arkadaşlarımızın bir kısmı yeniden başlayabilir. Bütçe imkanlarına göre hareket edeceğimizi de söyledik. Bolu'da ihtiyaç sahibi olan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama hizmetin gereği olarak da bazı işlemleri yapmamız gerekiyordu” dedi.

“Sinirlerime hakim olamadım”

Barış Yiğit ise, “Ben bekliyordum böyle birşeyi. Son dönemde girmiştim. Kadroya da girince, direk nasıl kadroya geçirdiler diye korku içerisindeydik. Ama bir umut kaydırma olur, engelli kadrosunda olduğum için diye düşündüm. Bir de size ulaşamayınca böyle bir yola başvurdum. Sinir hastasıyım aynı zamanda. İlacımı da içmediğim için sinirlerime hakim olamadım. Bayrağı bağla demişlerdi. Çavuş, ‘insan kaynaklarına ineceksiniz, işten çıkarılmışsınız' deyince dinlemeden böyle bir yola başvurdum. Engelliyim, iş bulamıyorum uzun zamandır. Yeni iş bulmuştum. Onun stresiyle kendimi kaybettim” ifadelerini kullandı.