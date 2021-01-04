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Bolu'da itfaiye ekipleri 591 yangına müdahale etti

Bolu’da itfaiye ekipleri, son 1 yıl içerisinde 591 yangına müdahale ederken, 561 trafik kazasında da yaralıların kurtarılmasını sağladı.

Bolu'da itfaiye ekipleri, son 1 yıl içerisinde 591 yangına müdahale ederken, 561 trafik kazasında da yaralıların kurtarılmasını sağladı.


Bolu'da, itfaiye ekipleri tarafından 2019 yılı içerisinde yangın, trafik kazası, su baskını ve arama kurtarma faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar açıklandı. Ekipler, 1 yıl içerisinde 93 konut, 19 iş yeri, 102 araç, 18 arazi ile 359 çöp ve müştemilat yangını olmak üzere toplam 591 yangına müdahale etti.


Ayrıca, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu ile kent merkezinde meydana gelen 33'ü sıkışmalı 561 trafik kazasına müdahale eden Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, 1 su altı arama kurtarma ile 154 su baskınında görev yaptı.

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