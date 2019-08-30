Bolu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerede ilçesine bağlı Macarlar köyünde uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 14 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ekiplerin merkeze bağlı Akçaalan köyünde bulunan bir eve yaptıkları operasyonda ise 100 gram kubar esrar, 90 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kenevir yetiştirmede kullanılan lamba, 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonlarında toplam 2 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.