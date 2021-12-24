Bolu'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda 106 litre kaçak içki ve bin 570 adet makaronla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan bir evde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Kaçak içki üretildiği iddia edilen eve ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 100 litre kaçak şarap, 6 litre kaçak rakı, 13 adet kaçak içki yapımında kullanılan damıtma aparatı ve bin 570 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.