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Bolu'da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi, kazı yaparken kullandıkları malzemeleri ve el dedektörleriyle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi, kazı yaparken kullandıkları malzemeleri ve el dedektörleriyle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kaçak kazı yapıldığı belirtilen bölgeye yaptıkları operasyonda 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda 2 adet el dedektörü ve 21 adet çeşitli kazı malzemesiyle yakalanan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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