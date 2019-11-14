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Bolu'da kaçak parfüm operasyonu: 1 gözaltı

Bolu’da polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda piyasa değeri 105 bin lira olan 687 adet kaçak parfümle yakalanan M.

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları operasyonda piyasa değeri 105 bin lira olan 687 adet kaçak parfümle yakalanan M.B. gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak parfüm taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında kaçak parfüm taşıdığı iddia edilen otomobili durdurarak araçta arama yaptı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 105 bin lira olduğu belirlenen değişik markalarda 687 adet kaçak parfüm ele geçirildi.


Araç sürücüsü M.B. (32) gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak parfümlere el konuldu.

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