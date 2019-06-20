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Bolu'da kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin 2 yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda bin 670 paket kaçak sigarayla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin 2 yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda bin 670 paket kaçak sigarayla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a kaçak sigara götürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kaçak sigara taşıdıkları tespit edilen 2 yolcu otobüsü TEM Otoyolu Dörtdivan ilçesi mevkiinde durduruldu. Otobüslerde yapılan aramalarda bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilişkisi olduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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