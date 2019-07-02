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Bolu'da, kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen bin 975 paket kaçak sigara ile ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen bin 975 paket kaçak sigara ile ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan yol kontrolü ve arama uygulamasında 2 yolcu otobüsünü durdurdu. Ekiplerin otobüslerde yaptıkları aramada 2 otobüste toplam bin 975 adet kaçak sigara ele geçirildi.


Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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