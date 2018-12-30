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Bolu'da kaçak sigara operasyonu

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 9 bin 935 paket kaçak sigara ve 75 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 9 bin 935 paket kaçak sigara ve 75 kilo nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan yol uygulamasında durdurulan bir kamyonda arama yaptı.


Doğu illerinden İstanbul'a gittiği belirlenen kamyonda yapılan aramalarda, çeşitli yerlere gizlenmiş halde 9 bin 935 paket kaçak sigara ve 75 kilo nargile tütünü ele geçirildi.


Kamyon sürücüsü O.M. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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