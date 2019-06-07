Bolu'da kaçak sigara operasyonu

Bolu'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 5 bin 235 paket kaçak sigarayla yakalanan sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobil sürücüsü F.A.'nın (29) şüpheli hareketleri üzerine ekipler araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerinde gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 42 bin lira olan 5 bin 235 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan sürücü F.A. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.