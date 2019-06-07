İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da kaçak sigara operasyonu

Bolu’da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 5 bin 235 paket kaçak sigarayla yakalanan sürücü gözaltına alındı.

Bolu'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 5 bin 235 paket kaçak sigarayla yakalanan sürücü gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobil sürücüsü F.A.'nın (29) şüpheli hareketleri üzerine ekipler araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerinde gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 42 bin lira olan 5 bin 235 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan sürücü F.A. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.