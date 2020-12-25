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Bolu'da kaçak yapılar yıkılıyor

Bolu’da orman arazisi üzerine yapılan kaçak yapılar yıkılmaya devam ediyor.

Bolu'da orman arazisi üzerine yapılan kaçak yapılar yıkılmaya devam ediyor.


Bolu'da, Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Bolu ve Düzce illerinde orman arazisi üzerine yapılan kaçak yapılar işletme müdürlüğü ekiplerince yıkılıyor.


Orman arazisine kaçak olarak yapılan yapılaşmayla ilgili açıklama yapan Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, “Bugün olduğu gibi bundan sonra da kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyecek” dedi. Bıyıklı, vatandaşları cezai işlemler ve yıkımlarla karşı karşıya kalmamaları için kaçak yapı yapmamaları konusunda uyardı.

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