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Bolu'da kaçak yapılaşma ve yangında zarar gören yerler havadan denetlendi

Bolu’da, yaylalardaki kaçak yapılaşma, yangında hasar gören ormanlık alanlar ile dere, göl, gölet ve barajlardaki görünen su kaynakları rezerv ve çevre kirliliği havadan denetlendi.

Bolu'da, yaylalardaki kaçak yapılaşma, yangında hasar gören ormanlık alanlar ile dere, göl, gölet ve barajlardaki görünen su kaynakları rezerv ve çevre kirliliği havadan denetlendi.


Bolu Valisi Ahmet Ümit, Jandarma Genel Komutanlığı Hava Grup Komutanlığı'ndan temin edilen helikopterle ilin doğal güzellikleri ve yaylalardaki kaçak yapılaşma ile çevre kirliliğini havadan denetledi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ile DSİ 53. Şube Müdürü Kazım Doğru'nun da katıldığı denetimde Karacasu Beldesi, Gölcük Tabiat Parkı, Aladağ, Seben Taşlıyayla Göleti, Sarıalan, Kartalkaya, Köroğlu Dağları, Tekkedere Barajı ile aynı güzergâhta yer alan yaylalar, ormanlık alanlar ve dereler incelendi.


Denetlemede, yaylalardaki kaçak yapılaşma, yangında hasar gören ormanlık alanlar ile orman yapısı ve bölgede bulunan dere, göl, gölet ve barajlardaki görünen su kaynakları rezerv ve çevre kirliliği yönünden kontrol edildi.


İncelenen alanlar ile ilgili helikopterden görüntü ve fotoğraflar çekilerek kayıt altına alındı.

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