Bolu'da kan donduran cinayet için köyde keşif yapıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde kocasını öldüren, cesedini de el arabasına koyup dereye atan kadının yargılandığı davada cinayetin meydana geldiği köyde keşif yapıldı. Sanık Mürüvet Ö., “Merdivenlerden sürükleyerek aşağı indirdim. Merdivenlerin bitiminde bulunan el arabasına koydum. Oradan dereye kadar yavaş yavaş götürerek, dereye attım” dedi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kocasını öldüren, cesedini de el arabasına koyup dereye atan kadının yargılandığı davada keşif kararı çıktı. Keşif için cinayetin yaşandığı Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyüne mahkeme heyeti ile birlikte Mürüvet Ö., cezaevinden jandarmanın güvenlik önlemleri altında köye getirildi. Keşifte, sanık Mürüvet Ö., olay günü yaşadıklarını uygulamalı olarak tek tek mahkeme heyetine aktardı.

“Merdivenlerden sürükleyerek indirdim”

Eşi Metin Ö.'den evlilikleri boyunca sürekli şiddet gördüğünü ifade eden Mürüvet Ö., olay günü de saatlerce şiddet gördüğünü belirterek, “Beni dövmeye başladı. Kanepenin altından silahı almaya çalıştığını fark ettim. O anda kovanın içerisinden bir tane odun alıp. Sağ elimle bir defa boynuna vurdum. Kanepenin üzerine düştü. Kanı yere akmış. Fark etmedim. Kanları, jandarma gelince fark ettim. Evde herhangi bir temizlik yapmadım. Odunu da sobaya attım. Sabah 7 gibi onu plastik çadıra sardım. Daha önce size keşif yerinde anlattığım gibi merdivenlerden sürükleyerek aşağı indirdim. Merdivenlerin bitiminde bulunan el arabasına koydum. Oradan dereye kadar yavaş yavaş götürdüm. Derenin kenarında çadırı açarak, Metin Ö.'yü dereye attım” dedi.

Kimseden yardım almadan dereye cesedi attığını mahkeme heyetine aktaran Mürüvet Ö., aynı zamanda da belinden ve bacağından rahatsız olduğunu ifade etti. Mürüvet Ö.'nün akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği öğrenildi. Yapılan keşfin ardından bir sonraki duruşmanın 14 Eylül'de Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edeceği öğrenildi.

Olayın geçmişi?

Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde yaşayan 59 yaşındaki inşaat işçisi Metin Ö., 28 Aralık 2021'de kaybolmuş, 31 Aralık'ta ise dere kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Metin Ö.'nün evinde yapılan incelemelerde bir tahtada kan bulunmuş, cinayeti ise eşi Mürüvet Ö.'nün işlediği tespit edilmişti. Gözaltına alınan Mürüvet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mürüvet Ö.'nün 3'ü öz 2'si üvey 5 çocuk annesi olduğu, Metin Ö.'nün ikinci evliliği olduğu öğrenilmişti.