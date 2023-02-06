Bolu'da kar sebebiyle 3 araç zincirleme kazaya karıştı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar yağışı sebebiyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine seyir halinde olan Nihat K. yönetimindeki 14 BR 709 plakalı otomobil, yoğun kar sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. 14 ABE 871 plakalı minibüs ve 06 BIC 608 plakalı otomobil de duramayarak kazaya karıştı. Kazanın ardından minibüs devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yara almadığı kazada minibüs sürücüsü kontrol için hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.