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Bolu'da kar yağışı barajları doldurmaya başladı

Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle yüzde 18’e düşen su seviyesi kar yağışıyla yüzde 21’e yükseldi.

Bolu'nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti'nde yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle yüzde 18'e düşen su seviyesi kar yağışıyla yüzde 21'e yükseldi.


Bolu'da, kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Baraj'ında yağışların mevsim normalleri altında seyretmesi sebebiyle su seviyesi yüzde 18' kadar kadar düştü. Geçtiğimiz sene su seviyesi yüzde 33 olan Gölköy Barajı'nda seviyenin düşmesiyle birlikte göl içindeki adacıklar ortaya çıktı.


İl genelinde geçtiğimiz hafta boyunca yağan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte Gölköy Baraj Göleti'nde su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Barajda yüzde 18 seviyelerine gerileyen doluluk oranı yağışların etkili olduğu son 4 gün içerisinde yüzde 21 seviyelerine yükseldi.


Yeraltı kaynaklarının beslemeye devam ettiği Gölköy Barajı'nda karın erimesiyle birlikte su seviyesinin yeniden normal düzeylere gelmesi bekleniyor.

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