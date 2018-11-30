Bolu'da kar yağışı başladı

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezindeki yeşil alanlar beyaza büründü.

Bolu'da şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Sabah güne karla uyanan vatandaşlar, meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarıları dikkate alarak, evlerinden şemsiyeleri ile çıktılar. Şehir merkezinde genellikle yeşil alanları beyaza bürüyen kar yağışı, hafif şekilde yağmurun da yağmasıyla yollarda etkili olmadı.