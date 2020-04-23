İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da karantina altında 23 Nisan kutlaması

Bolu’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelerek karantina altına alınan 353 Türk vatandaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kaldıkları odaların camından İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.

Bolu'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelerek karantina altına alınan 353 Türk vatandaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kaldıkları odaların camından İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.


Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ramazan ayı ve bayramı için Türkiye'ye gelen 353 Türk vatandaşı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hayreddin Tokadi Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı karantina altında geçiren vatandaşlar, tüm ülkede olduğu gibi saat 21.00'de Türk bayraklarıyla pencerelere çıkarak İstiklal Marşı okudu.


Yurtta görevli olan polis ekiplerinin de katıldığı organizasyonda karantinadaki vatandaşlar dakikalarca Türk bayraklarını sallayarak marşlar ve şarkılarla 23 Nisan'ı kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.