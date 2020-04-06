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Bolu'da, karantina süreci tamamlanan 30 kişi tahliye edildi

Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınan 30 kişi kaldıkları yurttan evlerine gönderildi.

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınan 30 kişi kaldıkları yurttan evlerine gönderildi.


Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'ndan alınarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Çeşitli ülkelerden gelen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 30 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testleri de negatif çıkan ilk grup yurttan çıkış yaptı.


Sabah saatlerinde çıkan 8 kişinin ardından 22 kişilik grup da karantinada kaldıkları yurttan çıktı. Kendilerini bekleyen otobüse binerek İstanbul'a giden grup buradan evlerine dönecekler.


Fransa'dan gelen ve karantina süreci tamamlanan İzzettin Çetin isimli vatandaş, "Sağlık istiyoruz. Her şey iyiydi. Testlerimiz negatif çıktı. Evimize gideceğiz. Orada da 14 gün kalacağız" dedi.

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