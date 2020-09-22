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Bolu'da karantinaya uymayan 63 kişi yurda yerleştirildi

Bolu’da kent merkezi, tabiat ve milli parklarda polis ve jandarma ekiplerinin HES kodu uygulamasında karantina kurallarına uymadığı tespit edilerek yakalanan 63 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi.

Bolu'da kent merkezi, tabiat ve milli parklarda polis ve jandarma ekiplerinin HES kodu uygulamasında karantina kurallarına uymadığı tespit edilerek yakalanan 63 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi.


Bolu'da maskesiz sokağa çıkan ve karantina kurallarına uymayan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, aynı zamanda Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı girişlerinde de tatilciler üzerinde HES kodu sorgusu yapıyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerince tabiat ve milli parklarda yapılan uygulamada karantina kurallarına uymayan 7 kişi tespit edildi. Polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları sorgularda ise 56 kişinin karantinayı ihlal ettiği belirlendi.


Yapılan uygulamalarda karantinaya uymadıkları belirlenen toplam 63 kişiye İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararlarına aykırı hareket etmek ve karantina kurallarını ihlalden para cezası kesildi. Ceza uygulanan şahıslar karantina sürelerini tamamlamak için İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise öğrenci yurduna yerleştirildi.

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