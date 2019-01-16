Bolu'da, karla mücadelede 4 bin 215 ton tuz kullanıldı

Bolu'da, dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla mücadele kapsamında 4 bin 215 ton tuz kullanıldığı öğrenildi.

Bolu'da, dün öğle saatlerinde başlayan ve özellikle D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkii ile TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürüyor. Bolu il genelinde köy yollarının da kapanmasına neden olan kar yağışı sonrasında, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını kısa sürede açarak vatandaşların ulaşımlarını sağladılar. Yapılan çalışmalarla ilgili Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karayolları 41-42-43. Şube Şeflikleri, Boludağı Tünel İşletme Şefliği, Çaydurt Bakım İşletme Şefliği ve Cankurtaran Bakım İşletme Şefliği'ne bağlı toplam 151 araç 373 personelle 4 bin 215 ton tuzlama yapıldığı belirtildi.

Köy yolları açılıyor

Bolu il genelinde 317 köy yolunun kapalı olduğu, 170 köy yolunun açık olduğu belirtilen açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarında 92 personel, 54 araçla kapalı yolları açma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.