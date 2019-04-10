Bolu'da, kaybolan 9 yaşındaki çocuk, sosyal medya fenomeninin canlı yayını sayesinde bulundu

Bolu'da, okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 9 yaşındaki Onur Fahri Gören, sosyal medya üzerinden biraraya gelen vatandaşların da aramalara katılması sonucu oyun parkında bulundu.

Bolu'da, Sakarya İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Onur Fahri Gören, saat 15.00'de okuldan çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. Çocuklarının eve gelmemesi üzerine durumu polis ekiplerine haber veren ailesi, sosyal medya üzerinden de çocuklarının kaybolduğunu duyurdu.

Tabaklar Mahallesi'ndeki okul çevresinde bulunan metruk binalarda polis ekiplerinin arama yaptığı sırada, Bolu'da yaşayan bir sosyal medya fenomeni de saat 22.00 sıralarında canlı yayınla olayı takipçilerine duyurdu. Canlı yayınla olaydan haberdar olan yüzlerce Bolulu vatandaş arama çalışmalarına katıldı.

9 yaşındaki Onur Fahri Gören, arama çalışmalarına katılan vatandaşlar tarafından 8 saatin sonunda okulun karşısında bulunan hastanenin bahçesindeki oyun parkında bulundu. Gören'in bulunmasıyla arama çalışmalarına katılan vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı.

İlkokul öğrencisi çocuk, kendisini bulan vatandaşlar tarafından ailesine teslim edilmesi için Sakarya İlköğretim Okulu Müdürü'ne teslim edildi.