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Bolu'da, kaza geçiren yavru gazelle, ormancılar tarafından kurtarıldı

Bolu’da, geçirdiği kaza sonucu yaralanan yavru gazelle, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'da, geçirdiği kaza sonucu yaralanan yavru gazelle, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çavuşderesi köyü civarında yoldan geçen bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan yavru gazelle, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru gazelle, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı hayvanın tedavisi sürüyor.

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