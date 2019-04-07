Bolu'da kaza yapan otomobil alev alev yandı

Bolu'da, D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak ters dönen otomobil alev alev yandı. 3 kişinin yaralandığı kazada, yanan otomobilde bulunan 2 kişi felaketten kıl payı kurtuldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Balta idaresindeki 14 ER 920 plakalı otomobil, önünde seyreden Hakan Esen yönetimindeki 06 HE 1414 plakalı otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Esen'in kullandığı otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Hamza Esen ve yolcu olarak bulunan Tolunay Özdemir ile diğer aracın sürücüsü Hamza Balta yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldılar.

Ölmekten dakikalarla kurtuldular

Kazada, refüje çarparak takla atan Hamza Esen'in kullandığı otomobil, araç içerisindekilerin çıkmasından yaklaşık 2 dakika sonra bir anda yanmaya başladı. Alevlerin kısa sürede aracın yakıt deposuna ulaşmasıyla otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.