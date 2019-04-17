Bolu'da, kedi vahşeti

Bolu'da, arka ayakları kesilerek öldürülen kedi, sokak hayvanlarını besleyen bir vatandaş tarafından kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerindeki sokak hayvanlarını besleyen Nalan Tombul isimli kadın, kedilerin yaşadığı kullanılmayan evin bahçesine girdiğinde arka ayakları kesilerek öldürülmüş bir kedi olduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Tombul, yaşanan olaya tepki göstererek, “Bugün sabah geldiğimde kedinin ayaklarını kesip bahçeye attıklarını fark ettim. Lütfen kim yaptıysa çıksın. Başka kedilerin başına gelmesin. Başka hayvanların başına gelmesin. Kediye çok üzüldüm. Bunu yapanların peşini bırakmayacağım” dedi.

Ayrıca, mahallede bulunan metruk yapıda kaçak kazı yapıldığını belirten Nalan Tombul, “İçeride 15 metrelik kuyu var buraya bir çocuk düşerse sesini kim duyacak” diyerek yetkilerinin konuyla ilgilenmesini istedi.