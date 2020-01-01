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Bolu'da kent merkezinde yeni yıl coşkusu yaşandı

Bolu Belediyesi tarafından kent meydanında düzenlenen konserde, binlerce kişi dans edip, şarkılar söyleyerek eğlenerek yeni yıla girdi.


Bolu Belediyesi tarafından kent meydanında sanatçı Tuğba Göktaş ve DJ Utku Cihan'ın sahne aldığı yeni yıl konseri düzenlendi. 2020 yılına eğlenerek girmek isteyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı konserde vatandaşlar, doyasıya eğlenip şarkılar söyledi. Saatin 00.00'a yaklaşması ile beraber yapılan geri sayımın ardından binlerce kişi birbirlerinin yeni yıllarını kutladılar.


Yılın ilk dansını yaptılar


Yeni yılın ilk dakikalarında Tuğba Göktaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan'ı sahneye davet etti. Yeni yılın ilk dansını yapmalarını isteyen sanatçıyı kırmayan Özcan çifti, sahnede dans etti.

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