İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, kimlik kontrolünde yakalanan DHKPC'li kadın adliyeye sevk edildi

Bolu’da, jandarma ekiplerinin TEM Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde yaptıkları kimlik kontrolünde yakalanan terör örgütü DHKPC üyesi kadın adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin TEM Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde yaptıkları kimlik kontrolünde yakalanan terör örgütü DHKPC üyesi kadın adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü yaptı. Alışveriş merkezinde hareketlerinden şüphelenilen Z.G.K. isimli kadın üzerinde yapılan kimlik kontrolünde, şahsın terör örgütü DHKPC propagandası yapmaktan arandığı tespit edildi.


Ekipler tarafından gözaltına alınan Z.G.K., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli kadın, adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarıldığı sırada slogan atan Z.G.K.'nin ağzı jandarma ekipleri tarafından güçlükle kapatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.